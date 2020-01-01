В США заявили, что солнечный свет уничтожает коронавирус

Высокая температура и влажность, а также прямой солнечный свет быстро уничтожают новый коронавирус как в воздухе, так и на различных поверхностях.

Исполняющий обязанности заместителя министра внутренней безопасности США по науке и технологиям Уильям Брайан, выступая в Белом доме заявил, что коронавирус может быть уничтожен, в том числе, лучами солнечного света. Об этом, в пятницу, 24 апреля сообщает ТАСС.

В подтверждение своих слов Брайан представил результаты исследования, проведенного Министерством внутренней безопасности США.

По данным, которые представил заместитель министра, коронавирус гибнет при воздействии прямых солнечных лучей, температуре от 21 до 24 градусов Цельсия и влажности в 80%.

"Вирус начинает гибнуть через две минуты, находясь на поверхности. При этом в воздухе он начинает разрушаться уже через полторы минуты при воздействии прямых солнечных лучей, температуре от 21 до 24 градусов и влажности всего в 20%", - заявил Брайан.

Президент США Дональд Трамп присутствующий при этой презентации исследования, предположил, что если тело инфицированного подвергнуть мощному воздействию ультрафиолета то это "окажет дезинфицирующий эффект", а коронавирус "исчезнет за минуту".

Ранее в США предсказали вторую, более сложную волну пандемии.

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