Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Конго члены религиозной секты убили 14 человек

Комментариев: 0
Боевики экстремистской религиозной секты Бунду диа Конго напали на дома чиновников и некоренных жителей в провинции Центральное Конго.
Сотрудники полиции в Конго
Сотрудники полиции в Конго
Getty Images

На юго-западе Демократической Республики Конго 14 человек погибли, еще восемь получили ранения в результате нападения экстремистов. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на местную полицию в пятницу, 24 апреля.

Отмечается, что боевики экстремистской религиозной секты Бунду диа Конго напали на дома чиновников и некоренных жителей в провинции Центральное Конго. Силы безопасности вступили в двухчасовую перестрелку с боевиками.

За последние недели в данном регионе произошло уже несколько подобных инцидентов.

Ранее в Демократической Республике Конго боевики убили 23 мирных жителей в провинции Северное Киву на востоке страны. Нападение совершила угандийская повстанческая группировка Альянс демократических сил.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: убийства, Конго, секта, убийство, нападение, убили, вооруженное нападение, Боевики, ДР Конго
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь