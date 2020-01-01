В Чехии сняли запрет на выезд за границу

Правительство Чехии пересмотрело график ослабления других ограничительных мер. Магазины и предприятия сферы услуг откроются раньше, чем ожидалось.

Работы по дезинфекции в Праге

Правительство Чехии приняло решение существенно ослабить карантинные ограничения, введенные в середине марта из-за пандемии коронавируса COVID-19. Об этом накануне сообщило издание Prague morning.

"Мы приняли решение отменить с пятницы, 24 апреля, запрет на свободное передвижение граждан в Чехии", – сообщил министр здравоохранения Адам Войтех.

Также с пятницы жители страны смогут выезжать за границу. При возвращении в страну нужно будет предъявить медицинское подтверждение о негативном результате анализа на коронавирус или соблюдать двухнедельный домашний карантин.

В свою очередь iDNES.cz информирует, что правительство Чехии также пересмотрело одобренный ранее график ослабления других ограничительных мер. Магазины и предприятия сферы услуг откроются раньше, чем ожидалось.

В понедельник, 27 апреля, откроются магазины с площадью менее 2500 метров, кроме расположенных в торговых центрах. Ранее ожидалось, что это произойдет только в конце мая. Заработают вузы, автошколы, фитнес-центры и зоопарки.

Уже 11 мая откроются торговые центры, парикмахерские, массажные салоны и музеи. А 25 мая будут открыты кафе и рестораны и снято большинство остальных ограничений.

При этом пока неясно, когда границы Чехии откроются на въезд для иностранцев.

Напомним, 19 апреля президент Чехии Милош Земан предложил на год закрыть государственную границу, чтобы препятствовать распространению коронавируса.

По последним данным, в Чехии коронавирусом заразились 7187 человек. Из них 210 умерли, еще 2152 выздоровели.