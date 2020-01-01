Франция перебросила в Эстонию эшелон со снаряжением для миссии НАТО

Французские военные были 15 дней на карантине, прежде чем прилетели в Эстонию. Это связано с пандемией коронавируса.

В Эстонию прибыл из Франции первый эшелон с личным составом и снаряжением для миссии НАТО по охране воздушного пространства стран Балтии. Об этом накануне сообщил портал телерадиовещания ERR.

Отмечается, что эшелон прибыл в порт Палдиски. По завершении разгрузки техника и личный состав отправятся на авиабазу Эмари.

"Поездом доставили 45 контейнеров различного снаряжения и четыре транспортные единицы – три топливно-заправочных машины и одну пожарную машину", – сказал начальник логистики и транспортного обслуживания Сил обороны Эстонии майор Лаури Кивилоо.

По его словам, "в условиях чрезвычайного положения имеется ряд ограничений на перемещение грузов. Но поскольку на работу железнодорожного транспорта крайне сложно повлиять, то он претерпел меньше изменений. Именно поэтому французы приняли решение доставить снаряжение по железной дороге".

Часть личного состава французских войск прибыла в среду военным самолетом и сошла на землю в масках. Военные были 15 дней на карантине, прежде чем прилетели в Эстонию.

Основная часть из контингента, состоящего из 200 человек, прибудет в Эстонию на следующей неделе и сменит на авиабазе Эмари своих польских коллег 1 мая.

Ранее Великобритания перебросила танки Challenger в Эстонию. Всего в страну прибыли 200 единиц боевой техники и 800 британских военнослужащих.

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