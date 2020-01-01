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В Китае за сутки всего шесть случаев коронавируса

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Больше 90% китайцев вылечились от коронавируса. Менее 1 тыс. человек остаются на лечении в больницах.
Китай почти преодолел коронавирус
Китай почти преодолел коронавирус

 

На материковом Китае за прошлые сутки, 23 апреля, зарегистрировано 6 новых случаев COVID-19, сообщает People's Daily, Сhina.
 
Из них импортированных два случая заражения.
 
Сейчас в стране 915 активных случаев COVID-19, в том числе 57 больных в критическом состоянии.
 
Как сообщалось, в Китае выздоровели 93,2% заразившихся коронавирусом, менее 1 тыс. человек остаются на лечении в больницах.
 
В то же время китайский город Харбин с десятимиллионным населением, где зафиксировали крупнейшую вспышку коронавируса, закрылся для иногородних.

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Теги: Китай, пандемия, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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