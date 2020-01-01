В Китае за сутки всего шесть случаев коронавируса
Больше 90% китайцев вылечились от коронавируса. Менее 1 тыс. человек остаются на лечении в больницах.
На материковом Китае за прошлые сутки, 23 апреля, зарегистрировано 6 новых случаев COVID-19, сообщает People's Daily, Сhina.
Из них импортированных два случая заражения.
Сейчас в стране 915 активных случаев COVID-19, в том числе 57 больных в критическом состоянии.
Как сообщалось, в Китае выздоровели 93,2% заразившихся коронавирусом, менее 1 тыс. человек остаются на лечении в больницах.
В то же время китайский город Харбин с десятимиллионным населением, где зафиксировали крупнейшую вспышку коронавируса, закрылся для иногородних.
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