Выздоровевший от COVID Джонсон возвращается на работу

В правительстве надеются, что премьер даст новый толчок для планов по формированию стратегии выхода из кризиса.

Премьер в понедельник вернется на работу

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в понедельник планирует вернуться на работу и начать более активную борьбу с пандемией коронавируса, сообщает The Telegraph.

Премьер дал указание своим помощникам запланировать встречи с министрами своего кабинета на следующей неделе.

Политик вернется на работу в критическое время, когда страна закрыта на карантин уже более чем месяц. Министры надеются, что Джонсон даст новый толчок для планов по формированию стратегии выхода из кризиса.

После лечения от COVID премьер был выписан из лондонской больницы и продолжает находиться в изоляции в своей загородной резиденции.

Джонсон попал в больницу после обострения симптомов COVID-19 и три ночи провел в реанимации.

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