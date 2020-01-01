Более полсотни украинцев излечились от COVID за границей

В то же время недавно стало известно о смерти седьмого украинца за границей от коронавируса, который умер в Британии.

Боле полсотни украинцев вылечились от COVID за рубежом

За рубежом от коронавируса выздоровели 56 украинцев, 161 человек проходят лечение, о чем сообщает МИД ссылаясь на последние данные 23 апреля.

Украинцы за границей лечаться в разных странах, в частности, наибольшее количество в Италии — 121 и в Чехии — 6.

Летальных исходов от COVID-19 за пределами нашей страны среди наших граждан насчитывается семь.

Больше всего украинцев выздоровели в Греции — 22, в Польше — 6 и по 4 в Доминиканской Республике и Японии.

Как сообщалось, последняя смерть среди украинцев за границей от коронавируса зафиксирована в Британии.

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