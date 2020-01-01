Лукашенко пообщался с президентом Литвы впервые за 10 лет

Гитанас Науседа предложил Александру Лукашенко гуманитарную помощь в борьбе с пандемией коронавируса.

Президенты Беларуси и Литвы в четверг, 23 апреля, впервые за 10 лет пообщались друг с другом. Об этом сообщила пресс-служба литовского президента.

Так, во время разговора, который прошел в формате видеоконференции, президент Литвы Гитанас Науседа предложил белорусскому коллеге Александру Лукашенко гуманитарную помощь в борьбе с пандемией коронавируса – медицинские средства и оборудование для медработников.

Кроме того, лидеры двух стран обсудили необходимость обеспечения транзита товаров между странами и строительство Белорусской АЭС по соседству с Литвой.

Науседа подчеркнул, что Литва не согласна с выбором площадки для электростанции и вопросы безопасности АЭС вызывают большую обеспокоенность.

В ходе видеовстречи обсуждались нефтегазовые и транспортные проекты в основных отраслях, в рамках которых сотрудничают Литва и Беларусь, а также межправительственные инициативы относительно двустороннего экономического сотрудничества.

В рамках подготовки к саммиту Восточного партнерства, который состоится в июне, Науседа планирует провести переговоры с главами всех шести стран-участниц этой программы.

Указано, что последний разговор между президентами Литвы и Беларуси состоялся еще в 2010 году, когда Лукашенко приезжал в эту страну. Пресс-служба президента Беларуси подтвердила факт вчерашних переговоров, отметив, что они состоялись по инциатве литовской стороны.

Напомним, в Беларуси уже более восьми тысяч случаев заболевания COVID-19, 60 человек скончались. Причем за последние сутки в республике зафиксирован максимальный прирост инфицированных коронавирусом с начала распространения заболевания – плюс 741 человек.

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