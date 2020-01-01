Умерла создатель конфет Птичье молоко

Автор рецепта знаменитых конфет скончалась во Владивостоке в 86 лет, ей было присвоено звание почетного гражданина города.

Женщина проработала кондитером всю жизнь vlc.ru

Автор конфет Птичье молоко Анна Чулкова умерла на 87 году жизни. Женщина скончалась в российском Владивостоке, сообщается на официальном сайте городской администрации.

"Сегодня, 24 апреля, на 87-м году ушла из жизни Почетный гражданин города Владивостока и создатель знаменитых конфет Птичье молоко Анна Федоровна Чулкова", - говорится в сообщении.

В последний путь знаменитого кондитера проводят 28 апреля.

Анна Чулкова родилась 22 февраля 1934 года в селе Теродей Рязанской области. Ее семья переехала во Владивосток. Чулкова с 16 лет начала работать на местной кондитерской фабрике.

Она - мастер высшего класса кондитерского производства РСФСР, Герой Социалистического труда, лауреат Государственной премии СССР, награждена многими правительственными наградами.

Самый удачный рецепт Птичьего молока с начинкой суфле был разработан Чулковой в 1967 году.

Также она автор шоколадно-вафельного торта Мечта, конфет Метеорит, Золотой рог и Комета.

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