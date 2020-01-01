У топ-чиновника Путина нашли коронавирус

Вирус обнаружили у заместителя одного из российских министров.

У первого заместителя министра транспорта Российской Федерации Иннокентия Алафинова обнаружен коронавирус.

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Об этом сообщает Telegram-канале Mash.

По данным канала, Алафинов сдал тест на COVID-19 в ЦНИИ Роспотребнадзора. Результат оказался положительным.

Алафинов в прошлом занимал различные должности в министерстве финансов, был заместителем руководителя Росавтодора. с 2018 года - первый замминистра транспорта РФ, - сказано в сообщении.

Напомним, в РФ рекордный суточный рост COVID-19 после трех дней снижения. За сутки в России почти 5850 новых случаев заболевания. Более чем на тысячу больше, чем днем ранее.

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