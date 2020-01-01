Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

У топ-чиновника Путина нашли коронавирус

Комментариев: 0
Вирус обнаружили у заместителя одного из российских министров.
Иннокентий Алафинов
Иннокентий Алафинов
Mash

У первого заместителя министра транспорта Российской Федерации Иннокентия Алафинова обнаружен коронавирус.

Читай также: Более полсотни украинцев излечились от COVID за границей

Об этом сообщает Telegram-канале Mash.

По данным канала, Алафинов сдал тест на COVID-19 в ЦНИИ Роспотребнадзора. Результат оказался положительным. 

Алафинов в прошлом занимал различные должности в министерстве финансов, был заместителем руководителя Росавтодора. с 2018 года - первый замминистра транспорта РФ, - сказано в сообщении.

Напомним, в РФ рекордный суточный рост COVID-19 после трех дней снижения. За сутки в России почти 5850 новых случаев заболевания. Более чем на тысячу больше, чем днем ранее.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: РФ, Алафинов, чиновник, коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь