Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Коронавирус сокращает жизнь на 10 лет - ученые

Комментариев: 0
На мужчинах коронавирус более губительно сказывается, чем на женщинах, поскольку смерть наступает на 13 лет ранее, чем при обычных обстоятельствах.
Продолжительность жизни сокращается примерно на 10 лет
Продолжительность жизни сокращается примерно на 10 лет
 
Вылечившийся от коронавируса человек умирает в среднем на 10 лет раньше, чем при обычных обстоятельствах, о чем заявили сотрудники Национальной службы здравоохранения Шотландии и эксперты из университетов Глазго и Эдинбурга, сообщается на Wellcome open research.
 
Специалисты выяснили, что мужчины из-за вируса умирают в среднем на 13 лет раньше, а женщины – на 11 лет. 
 
Эксперты из Шотландии подчеркнули, что COVID губит не только больных людей, но и молодых, и здоровых.
 
"В то время как СМИ сосредотачивают свое внимание на влиянии коронавируса на “людей с сопутствующими заболеваниями”, поправки на число и вид заболеваний, носящих долгосрочный характер, совсем незначительно сокращают потерю лет ожидаемой продолжительности жизни в результате смерти от вируса", – отметил Дэвид Макаллистер, ученый из Университета Глазго. 
 
Как сообщалось, недавно врачи назвали новое осложнение от COVID. Это процесс тромбоза в крови.
 
Ранее ученые королевского колледжа Лондона назвали основные симптомы коронавируса COVID-19.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: ученые, исследования, пандемия, Коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь