Коронавирус сокращает жизнь на 10 лет - ученые

На мужчинах коронавирус более губительно сказывается, чем на женщинах, поскольку смерть наступает на 13 лет ранее, чем при обычных обстоятельствах.

Вылечившийся от коронавируса человек умирает в среднем на 10 лет раньше, чем при обычных обстоятельствах, о чем заявили сотрудники Национальной службы здравоохранения Шотландии и эксперты из университетов Глазго и Эдинбурга, сообщается на Wellcome open research.

Специалисты выяснили, что мужчины из-за вируса умирают в среднем на 13 лет раньше, а женщины – на 11 лет.

Эксперты из Шотландии подчеркнули, что COVID губит не только больных людей, но и молодых, и здоровых.

"В то время как СМИ сосредотачивают свое внимание на влиянии коронавируса на “людей с сопутствующими заболеваниями”, поправки на число и вид заболеваний, носящих долгосрочный характер, совсем незначительно сокращают потерю лет ожидаемой продолжительности жизни в результате смерти от вируса", – отметил Дэвид Макаллистер, ученый из Университета Глазго.

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