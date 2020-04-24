Большинство стран ЕС прошли пик пандемии коронавируса - агентство
В 20 странах Евросоюза первая волна передачи прошла свой пик с уменьшением числа новых случаев коронавируса.
Европейский центр по контролю и профилактике заболеваний заявил, что в большинстве стран ЕС ослабла пандемия коронавируса, пишет ЕП.
"Похоже, что в 20 странах Евросоюза / Европейской экономической зоны первая волна передачи прошла свой пик с уменьшением числа новых зарегистрированных случаев", - говорится в заявлении агентства.
Такие меры, как отмена массовых собраний, закрытие учебных заведений и общественных пространств помогли уменьшить скорость распространения вируса, и с 8 апреля уровень заболеваемости в ЕС/ЕЭЗ и Великобритании в целом снизился на 18%.
При этом агентство предупреждает, что слишком быстрая отмена ограничений, без надлежащего мониторинга и укрепления системы здравоохранения, может привести к новой вспышке инфекции.
По последним данным, в ЕС/ЕЭЗ и Великобритании умерли 105 064 человека, а почти миллион человек (988 241) были инфицированы.
Напомним, накануне в Великобритании глава Минздрава Мэтт Хэнкок объявил о пике коронавируса.
Испания объявила о пике пандемии коронавируса 9 апреля. В стране также продлили карантин.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент