Путин упростил получение российского гражданства

Новые правила упрощают получение российского гражданства для жителей Украины, Молдовы, Беларуси и Казахстана.

Президент России Владимир Путин в пятницу, 24 апреля, подписал закон, позволяющий предоставлять гражданство РФ без отказа от имеющегося.

Ранее для получения российского гражданства требовалось отказаться от гражданства другой страны.

Также закон исключает требование о проживании на территории РФ в течение трех лет и подтверждении наличия законного источника средств для выходцев из постсоветского пространства. Эти требования также исключаются для иностранцев, находящихся в браке с гражданами РФ при условии проживания в России и наличии общих детей, а также для иностранцев, хотя бы один из родителей которых является гражданином РФ, проживающим в России.

Упрощенный порядок получения гражданства теперь будет распространен на жителей Украины, Молдовы, Беларуси и Казахстана при наличии действительного вида на жительство, но без соблюдения установленного срока проживания в РФ.

Также с трех до одного года снижается требование о продолжительности трудовой деятельности при приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке иностранцев и лиц без гражданства, проживающих в России и получивших после 1 июля 2002 года образование по основным программам в образовательных или научных организациях РФ, имеющих госаккредитацию.

Закон вступит в силу через 90 дней после опубликования.

По данным МВД РФ, в 2019 году российское гражданство получили или восстановили 299 422 гражданина Украины.

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