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В Ухане вылечили последнего больного с COVID-19

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Ранее в Ухане восстановили транспортное сообщение, после чего жители мегаполиса отпраздновали снятие жестких мер.
Последнего тяжелобольного удалось вылечить
Последнего тяжелобольного удалось вылечить
 
В китайском города Ухань, откуда коронавирус распространился по миру, вылечили последнего тяжелобольного пациента с этим недугом,  сообщил представитель Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ми Фэн, пишет Жэньминь жибао.
 
"Согласно только что поступившим данным, в Ухане вылечили последнего больного, у которого заболевание, вызванное коронавирусом, протекало в тяжелой форме, и на сегодняшний момент число таких пациентов в этом городе равно нулю", - заявил Ми Фэн.
 
С начала пандемии в Ухане было подтверждено более 50 тыс. случаев заражения, около 93% инфицированных выздоровели, умерли 3 869 человек.
 
Согласно последним данным, число инфицированных в КНР составляет 915, под наблюдением медиков находятся свыше 8,3 тыс. человек, имевших тесный контакт с инфицированными. В стране также насчитывается 20 человек с подозрением на коронавирус, помещенных на карантин. По данным врачей, у 57 заразившихся заболевание протекает в тяжелой форме.
 
Как сообщалось, в начале апреля власти Китая полностью восстановили транспортное сообщение с Уханем.
 

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Теги: Китай, КНР, пандемия, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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