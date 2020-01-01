В Ухане вылечили последнего больного с COVID-19

Ранее в Ухане восстановили транспортное сообщение, после чего жители мегаполиса отпраздновали снятие жестких мер.

В китайском города Ухань, откуда коронавирус распространился по миру, вылечили последнего тяжелобольного пациента с этим недугом, сообщил представитель Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ми Фэн, пишет Жэньминь жибао.

"Согласно только что поступившим данным, в Ухане вылечили последнего больного, у которого заболевание, вызванное коронавирусом, протекало в тяжелой форме, и на сегодняшний момент число таких пациентов в этом городе равно нулю", - заявил Ми Фэн.

С начала пандемии в Ухане было подтверждено более 50 тыс. случаев заражения, около 93% инфицированных выздоровели, умерли 3 869 человек.

Согласно последним данным, число инфицированных в КНР составляет 915, под наблюдением медиков находятся свыше 8,3 тыс. человек, имевших тесный контакт с инфицированными. В стране также насчитывается 20 человек с подозрением на коронавирус, помещенных на карантин. По данным врачей, у 57 заразившихся заболевание протекает в тяжелой форме.

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