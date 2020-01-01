Около 2,7 млн жителей Нью-Йорка переболели COVID-19 - исследование

Первое исследование людей на антитела от коронавируса показало, что почти 14% проверенных были инфицированны.

В Нью-Йорке коронавирусом переболели 2,7 миллиона человек. Об этом по результатам исследования заявил губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо, передает cbs news в пятницу, 24 апреля.

Исследование людей на антитела к коронавирусу показывает, что у 13,9% опрошенных они есть. Это значит, что они уже заразились и выздоровели от вируса. Из этого можно сделать вывод, что 2,7 жителей штата были инфицированы.

Отметим, что исследование было проведено на основе выборки из примерно 3 тысяч человек. Результаты показывают антитела у 12% женщин и 15,9% мужчин. При этом если результаты подтвердятся, то процент смертности от коронавируса в штате может быть пересмотрен.

Как подчеркнул Куомо, исследование предоставило только предварительные данные.

Напомним, что ранее в Нью-Йорке заявили о высокой смертности пациентов на ИВЛ. Среди пациентов, помещенных на искусственную вентиляцию легких, лишь малая часть пожилых людей старше 65 лет выжили.

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