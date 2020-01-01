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Какие праздники 24 апреля: интересные события и приметы

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Узнайте, какие сегодня праздники в мире, чтобы провести эту пятницу в хорошем настроении. Подробнее – в материале Korrespondent.net.
Праздники 24 апреля 2020
Праздники 24 апреля 2020
pixabay.com

Календарь 24 апреля пестрит яркими событиями. Некоторые из них с исторической подоплекой, а некоторые созданы для того, чтобы немного разбавить серость наших карантинных будней.

Сегодняшняя пятница, 24 апреля, 114-й день года. До конца года остается 251 день.

Какие праздники 24 апреля 2020 года

  • 24 апреля во всем мире отмечается Международный день солидарности молодежи. Впервые он был внесен в перечень знаменательных дней еще в 1957 году благодаря Бандунгской конференции студентов Азии и Африки. Праздник служит серьезным поводом для обращения внимания на социальные, экономические и ментальные проблемы молодого населения.
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  • День рождения газировки.  Первым, кто заметил свойство диоксида углерода образовывать пузырьки, стал Джозеф Пристли. Он же впервые 24 апреля 1767 года наладил коммерческое производство газировки.
  • Международный день многосторонности и дипломатии во имя мира - учрежден ООН в 2018 году.
  • Всемирный день защиты лабораторных животных. Праздник, учрежденный в 1979 году. Люди выступают за гуманную науку без травмирования братьев наших меньших.
  • День модной революции. Это глобальная кампания, которая проводится для привлечения внимания общественности к истинной стоимости моды и важности реформирования модной индустрии.
  • День древонасаждения. Леса и парки - зеленые легкие нашей планеты, но незаконная вырубка этих природных ресурсов плохо сказывается на экологии. Очень важно восполнять количество зеленых насаждений.
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  • 24 апреля начало поста (Рамадан). Согласно мусульманскому преданию, именно в дни месяца Рамадан пророку Мухаммеду были ниспосланы первые отрывки Корана.
  • День витражных сказок
  • Всемирный день борьбы с менингитом
  • День сосиски в тесте в США
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  • День памяти жертв геноцида в Армении
  • День комков шерсти в США
  • День расширения политических прав женщин в Индии
  • День обучения детей экономии  в США
  • День Пасхального восстания в Ирландии
  • День недиагностированных детей в Великобритании
  • День российского стоматолога

События 24 апреля

  • В 1800 году была открыта Библиотека конгресса США, которая сейчас является правоведческим институтом государственного масштаба
  • В 1964 году был обезглавлен памятник Русалочки в Копенгагене. Сказочный персонаж в прямом смысле потерял голову из-за акции художника Йоргена Наша. Он протестовал против отжившего направления классической культуры, столь нетривиальным способом выместив свой гнев на легендарном памятнике. Вскоре голова Русалочки была отреставрирована.
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Кто родился 24 апреля

  • 1897 - лингвист Бенджамин Ли Уорф, который прославился благодаря теории "лингвистической относительности"
  • 1905 - американский поэт и писатель Роберт Пенн Уоррен. Самым известным его произведением считается роман 1946 года выпуска Вся королевская рать
  • 1942 - американская певица, актриса, композитор и создатель Барбра Стрейзанд
  • 1952 - французский кутюрье Жан-Поль Готье

Какой праздник 24 апреля в церковном календаре

Верующие отмечают день памяти епископа, великомученика Антипа Пергамского.

Народные праздники

Этот день в народе называют - Водогон.

Приметы

  • Если реки не разольются, то урожай будет скудным, а лето - холодным
  • Нельзя сажать растения и заниматься прополкой, иначе рассада не взойдет
  • Если у человека в этот день разболелся зуб, то ему поможет маленькая серебряная монета, приложенная к месту воспаления
  • Если успела распушиться ива - зима полностью утратила свою силу.

Именины

Сегодня именинники Ефим, Иван, Николай, Петр, Прохор, Яков, Мартиниан, Тихон, Архип и Харитон.

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Теги: праздники, праздник, события, приметы, празднование, именины
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Источник: korrespondent.net

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