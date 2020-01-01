Какие праздники 24 апреля: интересные события и приметы
Узнайте, какие сегодня праздники в мире, чтобы провести эту пятницу в хорошем настроении. Подробнее – в материале Korrespondent.net.
Календарь 24 апреля пестрит яркими событиями. Некоторые из них с исторической подоплекой, а некоторые созданы для того, чтобы немного разбавить серость наших карантинных будней.
Сегодняшняя пятница, 24 апреля, 114-й день года. До конца года остается 251 день.
Какие праздники 24 апреля 2020 года
- 24 апреля во всем мире отмечается Международный день солидарности молодежи. Впервые он был внесен в перечень знаменательных дней еще в 1957 году благодаря Бандунгской конференции студентов Азии и Африки. Праздник служит серьезным поводом для обращения внимания на социальные, экономические и ментальные проблемы молодого населения.
- День рождения газировки. Первым, кто заметил свойство диоксида углерода образовывать пузырьки, стал Джозеф Пристли. Он же впервые 24 апреля 1767 года наладил коммерческое производство газировки.
- Международный день многосторонности и дипломатии во имя мира - учрежден ООН в 2018 году.
- Всемирный день защиты лабораторных животных. Праздник, учрежденный в 1979 году. Люди выступают за гуманную науку без травмирования братьев наших меньших.
- День модной революции. Это глобальная кампания, которая проводится для привлечения внимания общественности к истинной стоимости моды и важности реформирования модной индустрии.
- День древонасаждения. Леса и парки - зеленые легкие нашей планеты, но незаконная вырубка этих природных ресурсов плохо сказывается на экологии. Очень важно восполнять количество зеленых насаждений.
- 24 апреля начало поста (Рамадан). Согласно мусульманскому преданию, именно в дни месяца Рамадан пророку Мухаммеду были ниспосланы первые отрывки Корана.
- День витражных сказок
- Всемирный день борьбы с менингитом
- День сосиски в тесте в США
- День памяти жертв геноцида в Армении
- День комков шерсти в США
- День расширения политических прав женщин в Индии
- День обучения детей экономии в США
- День Пасхального восстания в Ирландии
- День недиагностированных детей в Великобритании
- День российского стоматолога
События 24 апреля
- В 1800 году была открыта Библиотека конгресса США, которая сейчас является правоведческим институтом государственного масштаба
- В 1964 году был обезглавлен памятник Русалочки в Копенгагене. Сказочный персонаж в прямом смысле потерял голову из-за акции художника Йоргена Наша. Он протестовал против отжившего направления классической культуры, столь нетривиальным способом выместив свой гнев на легендарном памятнике. Вскоре голова Русалочки была отреставрирована.
Кто родился 24 апреля
- 1897 - лингвист Бенджамин Ли Уорф, который прославился благодаря теории "лингвистической относительности"
- 1905 - американский поэт и писатель Роберт Пенн Уоррен. Самым известным его произведением считается роман 1946 года выпуска Вся королевская рать
- 1942 - американская певица, актриса, композитор и создатель Барбра Стрейзанд
- 1952 - французский кутюрье Жан-Поль Готье
Какой праздник 24 апреля в церковном календаре
Верующие отмечают день памяти епископа, великомученика Антипа Пергамского.
Народные праздники
Этот день в народе называют - Водогон.
Приметы
- Если реки не разольются, то урожай будет скудным, а лето - холодным
- Нельзя сажать растения и заниматься прополкой, иначе рассада не взойдет
- Если у человека в этот день разболелся зуб, то ему поможет маленькая серебряная монета, приложенная к месту воспаления
- Если успела распушиться ива - зима полностью утратила свою силу.
Именины
Сегодня именинники Ефим, Иван, Николай, Петр, Прохор, Яков, Мартиниан, Тихон, Архип и Харитон.
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