В Испании число смертей от COVID-19 на месячном минимуме

За минувшие сутки в Испании заразились коронавирусом 2796 человек, а выздоровели 3105 пациентов.

В Испании постепенно улучшается ситуация с коронавирусом

В Испании число новых жертв пандемии коронавируса COVID-19 за минувшие сутки составило 367. Это самый низкий показатель с 20 марта, сообщает El Pais со ссылкой на Минздрава в пятницу, 24 апреля.

Всего с начала пандемии умерли 22 524 человека. Общее число инфицированных достигло 219 764. При этом за последние сутки заразились 2796 испанцев.

Во время выступления на пресс-конференции директор координационного центра предупреждений и чрезвычайных ситуаций министерства здравоохранения Испани Фернандо Симон отметил, что "впервые случаи выздоровления превышают число заболевших". За сутки выздоровели 3105 человек, всего – 92 355.

Напомним, в мире число жертв пандемии превысило 190 тысяч. За минувшиесутки скончались 7154 человек. Общее число инфицированных уже более 2,7 млн. Выздоровели более 755 тысяч пациентов.

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