В США изучают потенциал коронавируса в качестве биологического оружия

Военные выясняют, могут ли террористы в будущем использовать SARS-CoV-2 в качестве оружия.

Образцы коронавируса есть по всему миру cont.ws

Военная разведка США изучает может ли коронавирус быть использован в качестве биологического оружия. Об этом в четверг, 23 апреля, сообщает Politico со ссылкой на источники.

В Пентагоне отметили, что это не означает, что они верят в теорию о лабораторном происхождении вируса (эта теория по-прежнему изучается), однако теперь разведка пытается выяснить, может ли COVID-19 стать биологическим оружием.

"В своем природном состоянии вирус может быть использован в качестве биологического оружия менее продвинутыми в техническом плане группами, или страны с более продвинутой программой биологического оружия могут изменить его характеристики", - говорит Энди Вебер, экс-помощник министра обороны по программам ядерной, химической и биологической защиты при Обаме.

Другой источник издания предположил, что противник может естественным образом кого-то заразить вирусом, а тот человек распространит его в "нужном месте".

"С точки зрения биотерроризма, COVID-19 очень доступен. Образцы есть по всему миру", - говорит Вебер.

Эксперты по биозащите говорят, что COVID-19 вряд ли станет оружием из-за его крайне заразной природы, которая может иметь неприятные последствия для любой группы, пытающейся распространить его. Однако ФБР уже фиксирует случаи, когда члены экстремистских группировок поощряют друг друга распространять вирус в случае заражения.

Ранее американский Fox News сообщил, что COVID-19 создали в лаборатории Уханя. Телеканал сообщает, что созданием вируса Китай "хотел показать насколько способности государства в борьбе с вирусом превышают возможности США и других западных стран".

Перед этим международная группа исследователей пришла к выводу, что коронавирус является продуктом естественной эволюции, а не созданным в лаборатории патогеном.

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