В Чехии отметили значительный спад заражений COVID

Доля новых случаев коронавируса в общем количестве протестированных граждан продолжает снижаться.

В Чехии за последние сутки коронавирусом заразились 55 человек и это самый низкий показатель с 14 марта, когда было 48 случаев, пишет iRozhlas.cz.

В целом по состоянию на 24 апреля в Чехии подтверждено 7188 случаев заражения. С начала эпидемии 2186 человек выздоровели, 34 из них были выписаны из больниц в четверг, 23 апреля.

Летальных исходов зафиксировано 213, за последние сутки - три.

Лаборатории выполнили 7889 тестов в четверг, примерно на тысячу меньше, чем в среду, когда количество тестов было рекордным.

Доля новых случаев в общем количестве протестированных продолжает снижаться. В понедельник этот показатель составлял 2,37%, во вторник он снизился до 1,6%, в среду - до 1,12%, а в четверг - до 0,7%.

Статистика также говорит, что Пасха не имела негативного влияния на распространение коронавируса.

Отметим, что правительство Чехии с сегодняшнего дня позволило жителям выезжать за границу по любой причине при условии прохождения тестирования на границе по возвращении или прохождения 14-дневного карантина.

С 27 апреля будет открыто автошколы, спортивные залы, библиотеки, зоопарки и магазины площадью до 2500 квадратных метров, если они не являются частью большого торгового центра.

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