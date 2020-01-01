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В Чехии отметили значительный спад заражений COVID

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Доля новых случаев коронавируса в общем количестве протестированных граждан продолжает снижаться.
Чешскую столицу дезинфицируют от коронавируса
Чешскую столицу дезинфицируют от коронавируса
 
В Чехии за последние сутки коронавирусом заразились 55 человек и это самый низкий показатель с 14 марта, когда было 48 случаев, пишет iRozhlas.cz.
 
В целом по состоянию на 24 апреля в Чехии подтверждено 7188 случаев заражения. С начала эпидемии 2186 человек выздоровели, 34 из них были выписаны из больниц в четверг, 23 апреля.
 
Летальных исходов зафиксировано 213, за последние сутки - три.
 
Лаборатории выполнили 7889 тестов в четверг, примерно на тысячу меньше, чем в среду, когда количество тестов было рекордным.
 
Доля новых случаев в общем количестве протестированных продолжает снижаться. В понедельник этот показатель составлял 2,37%, во вторник он снизился до 1,6%, в среду - до 1,12%, а в четверг - до 0,7%.
 
Статистика также говорит, что Пасха не имела негативного влияния на распространение коронавируса.
 
Отметим, что правительство Чехии с сегодняшнего дня позволило жителям выезжать за границу по любой причине при условии прохождения тестирования на границе по возвращении или прохождения 14-дневного карантина.
 
Хотя недавно президент Милош Земан предложил на год закрыть государственную границу, чтобы препятствовать распространению коронавируса.
 
С 27 апреля будет открыто автошколы, спортивные залы, библиотеки, зоопарки и магазины площадью до 2500 квадратных метров, если они не являются частью большого торгового центра.
 

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Теги: Чехия, пандемия, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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