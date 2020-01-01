Лукашенко назвал здравницей болота Беларуси

Белорусский президент считает местные болота "главным источником кислорода" и призывает белорусов защищать природу.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что местные леса являются главным богатством страны, а болота - это здравница. Об этом он сказал, принимая вице-премьеров Владимира Дворника и Юрия Назарова и министра лесного хозяйства Виталия Дрожжу в пятницу, 25 апреля.

По словам Лукашенко, лес - это богатство, к которому зачастую относятся безобразно.

"Это не только богатство, это здоровье наших людей, потому что у нас почти половина территории - это леса и болота … Болот немало и, как оказывается, это тоже здравница. И не зря просвещенная Европа защищает болота - они главный источник кислорода", - подчеркнул Лукашенко.

Белорусский президент призвал по-человечески относиться к природному богатству Беларуси: ценить, беречь и вовремя восстанавливать.

"Я уверен, что если бы мы к природе относились ответственно и с уважением, то мы бы жили не только гораздо лучше, но и вирусы бы нас не взяли", - резюмировал Лукашенко.

Напомним, что ранее Лукашенко назвал пандемию хорошим уроком для "наркоманов и курцов". Лидер Беларуси указал на категории граждан, которые наиболее уязвимы перед коронавирусной инфекцией.

Также Лукашенко заявил, что белорусы не умирают от коронавируса. Во всех случаях смерти заразившихся COVID-19 причиной летального исхода стали другие заболевания.

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