Голодные погромы в Венесуэле попали на видео
Страна уже не первый год страдает от экономического и продовольственного кризиса.
В Венесуэле вспыхнули голодные бунты из-за продовольственного кризиса. Об этом сообщает The New York Times.
Протесты прошли в разных городах страны. Демонстранты громили и грабили магазины, были столкновения с полицией.
В городе Упата после протестов был обнаружен труп 29-летнего мужчины с двумя пулевыми ранениями головы. Полиция штата сообщила о десятках задержанных.
Ранее сообщалось, что Мадуро выдал фермерам кредиты в криптовалюте.
Также Корреспондент писал, что почти трети жителей Венесуэлы недостает еды.
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