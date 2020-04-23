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Голодные погромы в Венесуэле попали на видео

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Страна уже не первый год страдает от экономического и продовольственного кризиса.

В Венесуэле вспыхнули голодные бунты из-за продовольственного кризиса. Об этом сообщает The New York Times.

Протесты прошли в разных городах страны. Демонстранты громили и грабили магазины, были столкновения с полицией.

В городе Упата после протестов был обнаружен труп 29-летнего мужчины с двумя пулевыми ранениями головы. Полиция штата сообщила о десятках задержанных.

 

 
Также Корреспондент писал, что почти трети жителей Венесуэлы недостает еды.
 

 

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Теги: протесты, видео, Венесуэла, кризис, погром, бунт
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Источник: korrespondent.net

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