В Финляндию прибыл рейс с украинцами для сезонных работ

Украинцев в Хельсинки встречали несколько транспортных средств, которые перевезли их в разные части страны на фермы.

В Финляндию отправился чартерный рейс из Украины с двумя сотнями наши граждан для сезонных работ, сообщило издание Maaseudun Tulevaisuus.

Отмечается, что рейс был организован по просьбе финских фермеров.

Украинцев доставили Международные авиалинии Украины, которые вылетели из Борисполя 23 апреля.

После прилета в аэропорту Хельсинки наших заробитчан встречали несколько транспортных средств, которые перевезли их в разные части страны на двухнедельный карантин на фермах.

Транспорт - это ответственность работодателей, которые наняли работников в Финляндии. Организацией полетов занимается финская компания по трудоустройству сезонных рабочих.

"Организовать перелеты было очень легко. За пару недель все было подготовлено в сотрудничестве с властью и операторами как в Финляндии, так и в Украине", - заявил генеральный директор компании T"oit"a Suomesta Oy Марко Маки-Хакола.

По данным СМИ, всего в Финляндию прибудут 1500 сезонных работников. В ближайшие дни ожидаются новые рейсы, большинство новоприбывших приедут из Украины.

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