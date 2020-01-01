От коронавируса в США умерли 50 тысяч человек

Количество зараженных в США приближается к 900 тысячам. Примерно десятая часть заболевших излечились.

Нью-Йорк - лидер по заболеванию коронавирусом в США

В США число жертв коронавируса COVID-19 превысило 50 тысяч. Об этом свидетельствуют данные сайта worldometers в пятницу, 24 апреля.

По данным на 18:00, в США умерли 50 369 человек из 889 079 инфицированных.

При этом излечились 89 640 человек.

Согласно первому исследованию на антитела от коронавируса в Нью-Йорке, 14% проверенных были инфицированы. Таким образом, переболеть могли уже 2,7 миллиона жителей города.

Ранее американские ученые значительно расширили список симптомов коронавируса.

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