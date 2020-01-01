Первая в Европе. Чехия пришла к отмене карантина

Чехия стала первой страной Западной Европы, которая отменила общенациональный карантин, введенный из-за пандемии коронавируса, и начала существенно ослаблять ограничения.

Европа постепенно выходит с карантина, а первой это делает Чехия. Причем страна даже решила ускорить первоначальный план по ослаблению ограничений. Чехам даже разрешили уже выезжать за границу.

Как стране удалось добиться таких результатов?

Жесткий, но умный

Чехия чуть ли не первой в Европы забила тревогу из-за распространения коронавируса. В отличие от соседей, чехи сразу прибегли к жестким мерам предосторожности и 12 марта объявили в стране чрезвычайное положение. С 16 марта власти запретили въезд иностранцев, а своих граждан перестали выпускать из страны.

В стране запретили выходить на улицу без защитных масок, но их массово выдавали бесплатно. Штраф за невыполнение условий предусматривается до 10 тысяч крон. Также запретили делать покупки в продуктовых магазинах и аптеках между 10:00 и 12:00, это время было исключительно для людей старше 65 лет. Супермаркеты во время карантина не закрывали, некоторые даже увеличили рабочие часы - закрыли только ТРЦ.

В целом по состоянию на 24 апреля в Чехии 7188 подтвержденных случаев коронавируса, 213 умерших и 2867 излечившихся. В стране убеждают, что самое страшное позади.

Постепенное снятие

С 7 апреля в Чехии снова начали работать спортивные сооружения на открытом воздухе. Людям разрешили заниматься индивидуальными видами спорта на улице без маски, соблюдая при этом социальную дистанцию в 2 метра.

Отменить общенациональный карантин В Чехии решили с 24 апреля. Теперь жители могут свободно перемещаться по стране и выезжать за границу. Однако для тех, кто поедет в путешествие есть обязательное условие: они должны пройти после возвращения двухнедельный карантин. Также отныне разрешено собираться группами по 10 человек.

С 27 апреля будут открыты автошколы, спортивные залы, библиотеки, зоопарки и магазины площадью до 2500 квадратных метров, если они не являются частью большого торгового центра.

11 мая торговым центрам, ресторанам, кафе и пабам также позволят возобновить работу.

Полноценное же открытие ресторанов и гостиниц ожидается с 25 мая, отметил министр. Тогда же откроют внутренние экспозиции в замках и дворцах, позволят проведение культурных мероприятий - правда, ограничения по количеству участников не уточняется.

"Мы ждали оценок Пасхи и приняли решения по этому сценарию", - объяснил снятие ограничений министр промышленности и торговли Чехии Карел Гавличек, добавив, что цифры за последние несколько дней благоприятные. Хотя ранее министр внутренних дел Ян Гамачек критиковал граждан за плохое соблюдение ограничений на Пасху и говорил, что этот праздник они потом будут вспоминать в реанимации.

Что будет дальше

25 мая в Чехии планируется открытие ресторанов, кафе, буфетов, винных магазинов, пабов и других гастрономических заведений - но пока только снаружи в летних садах. Также откроют парикмахерские и салоны красоты.

Последняя волна послаблений будет 8 июня. Тогда позволят заведениям питания принимать посетителей в помещении. Откроют отели, театры, тату-салоны. Власть позволит проводить культурные мероприятия с небольшим количеством людей.

Чехия не исключает, что будет менять план выхода из карантина, глядя на развитие ситуации.

Европа прошла пик

Пандемия коронавируса ослабла в большинстве государств ЕС, сообщил Европейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

"Похоже, что в 20 странах Евросоюза / Европейской экономической зоны первая волна передачи прошла свой пик с уменьшением числа новых зарегистрированных случаев", - говорится в заявлении центра.

Такие меры, как отмена массовых собраний, закрытие учебных заведений и общественных пространств помогли уменьшить скорость распространения вируса, и с 8 апреля уровень заболеваемости в ЕС/ЕЭЗ и Великобритании в целом снизился на 18%.

Агентство предупреждает, что слишком быстрая отмена карантинных мероприятий, без надлежащего мониторинга и укрепления системы здравоохранения, может привести к внезапному возобновлению устойчивой передачи инфекции.