Смертность во Франции выросла на четверть с марта

Наибольший рост смертности отмечается в регионах, столкнувшихся с эпидемией коронавируса.

Во Франции с марта смертность возросла на 25%

Во Франции количество смертей выросло на 25% с 1 марта в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. Об этом сообщает Le Figaro в пятницу, 24 апреля.

Рост смертности больше всего затронул регионы, наиболее пострадавшие от эпидемии.

С 1 марта по 13 апреля во Франции скончались 93 839 человека - против 75 100 в 2019 году и 83 108 в 2018 году.

С 1780 смертей в день в среднем в первой половине марта Франция выросла до 2210 смертей в день во второй половине, а затем до 2610 в период с 1 по 6 апреля. С 7 апреля цифры, как правило, уменьшаются примерно до 2300 смертей в день.

При этом самый большой рост смертности наблюдается в Иль-де-Франс (+91% по сравнению с тем же периодом прошлого года), Гранд-Эст (+ 61%), Бургундия-Франш-Конте и О-де-Франс (+ 24%). В этих регионах зафиксированы самые большие вспышки инфекции.

Также в трех департаментах по меньшей мере вдвое больше смертей, чем в прошлом году: Верхний Рейн (+144%), Сен-Сен-Дени и О-де-Сен (+128%).

В период с 1 марта по 13 апреля, 51% смертей произошел в больнице, 24% - дома, 15% - в учреждении для престарелых и 10% - в другом месте или в неопределенном месте.

Отмечается, что смертность в учреждениях для престарелых увеличилась, особенно с 22 марта, и на 50% выше, чем в 2019 году.

Наконец, в общей сложности с начала года во Франции умерло 202 328 человек по сравнению с 191 342 в 2019 году и 195 085 в 2018 году.

Напомним, что на авианосце ВМС Франции коронавирусом заразились 940 моряков. На борту авианосца-флагмана ВМС Франции почти тысяча человек получили положительные результаты теста на коронавирус.

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