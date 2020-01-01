Исследование установило дату начала эпидемии коронавируса в Италии

Первые случая коронавируса в стране произошли задолго проведения первых тестов, установили авторы исследования.

В Италии первые случаи COVID-19 произошли в январе, при этом в Ломбардии коронавирус успел распространиться до того, как были проведены первые тесты. Об этом со ссылкой на исследование Фонда Бруно Кесслера сообщает Reuters в пятницу, 24 апреля.

Первые тесты в Италии провели только после того, как 21 февраля был диагностирован коронавирус у первого местного пациента в Кодоньо, маленьком городке в регионе Ломбардия.

Отмечается, что число случаев заболевания и смертей сразу же резко возросла, и вскоре ученые заподозрили, что вирус был вокруг, незамеченный, в течение нескольких недель.

"Мы поняли, что в Ломбардии было много зараженных людей задолго до 20 февраля, а это значит, что эпидемия началась гораздо раньше, - сказал Стефано Мерлер из Фонда Бруно Кесслера. - Конечно, в январе, но, может быть, даже раньше. Мы никогда этого не узнаем".

По мнению Мерлера, непосредственный всплеск заболеваемости свидетельствует о том, что вирус, вероятно, был занесен в Италию группой людей, а не одним человеком.

При этом 44,1% инфекций произошли в домах пожилых людей и еще 24,7% распространились внутри семей. Еще 10,8% людей заразились вирусом в больнице и 4,2% - на рабочем месте.

Напомним, что ранее в Италии впервые сократилось число активных случаев коронавируса. Такие показатели объясняются рекордным количеством пациентов, которые выздоровели.

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