Экс-командира авианосца Теодор Рузвельт могут восстановить - СМИ

Бретт Крозье был уволен после того, как его рапорт о распространении коронавируса на корабле попал к журналистам.

Начальник штаба ВМС США адмирал Майкл Гилдей рекомендовал министру обороны США Марку Эсперу восстановить в должности уволенного командира авианосца Теодор Рузвельт Бретта Крозье, рапорт которого о вспышке коронавируса на корабле попал к журналистам. Об этом в пятницу, 24 апреля, сообщила телекомпания CNN.

Как указали собеседники телекомпании, в пятницу глава Пентагона получил результаты служебного расследования в отношении Крозье.

Отмечается, что в настоящий момент Эспер не готов принять решение о восстановлении командира и на это потребуется больше времени.

Как уточнили в ВМС США, на 24 апреля все члены экипажа авианосца (более 4,8 тысячи человек) прошли тестирование на COVID-19. Заражение выявили у 856 моряков, четверо из них находятся в больнице.

Напомним, в конце марта авианосец Теодор Рузвельт в экстренном порядке был направлен на базу на острове Гуам в западной части Тихого океана из-за вспышки коронавируса на борту.

Капитан корабля Бретт Крозье был отстранен от управления за донесение командованию флота о COVID-19 на корабле, которое просочилось в СМИ.

Позднее за грубые высказывания в адрес Крозье уволили исполняющего обязанности министра Военно-морских сил Томаса Модли.

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