Экс-командира авианосца Теодор Рузвельт могут восстановить - СМИ
Начальник штаба ВМС США адмирал Майкл Гилдей рекомендовал министру обороны США Марку Эсперу восстановить в должности уволенного командира авианосца Теодор Рузвельт Бретта Крозье, рапорт которого о вспышке коронавируса на корабле попал к журналистам. Об этом в пятницу, 24 апреля, сообщила телекомпания CNN.
Как указали собеседники телекомпании, в пятницу глава Пентагона получил результаты служебного расследования в отношении Крозье.
Отмечается, что в настоящий момент Эспер не готов принять решение о восстановлении командира и на это потребуется больше времени.
Как уточнили в ВМС США, на 24 апреля все члены экипажа авианосца (более 4,8 тысячи человек) прошли тестирование на COVID-19. Заражение выявили у 856 моряков, четверо из них находятся в больнице.
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