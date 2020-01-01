В Бельгии представили план выхода из карантина

В стране с 4 мая начнется поэтапная отмена ограничительных мер, принятых в связи с пандемией коронавируса.

Бельгия приступает к поэтапной отмене карантинных мер с 4 мая. Об этом в пятницу, 24 апреля, заявила премьер-министр страны Софи Вильмес.

Глава правительства подчеркнула, что шаги по отмене карантина полностью зависят от развития эпидемиологической ситуации, поэтому планируемые даты нельзя считать окончательными и возможен возврат к жестким мерам.

"Мы приняли решение о начале постепенного, поэтапного ослабления карантина с 4 мая. Использование средств защиты в общественных местах, где невозможно выдерживать социальную дистанцию, станет абсолютно обязательным. Для этого можно использовать любые средства, закрывающие рот и нос, включая шарфы или самодельные маски", - указала Вильмес.

Несмотря на послабления, остаются в силе удаленная работа, все нормы социального дистанцирования, ограничения на число посетителей магазинов.

Маски будут обязательными для всех лиц старше 12 лет в общественном транспорте, начиная с 4 мая. При этом их не будут раздавать - правительство гарантирует для каждого гражданина бесплатное получение двух фильтров, из которых, по инструкции в интернете, необходимо будет изготовить маску.

Как уточнила премьер-министр, первая фаза выхода из ограничений начнется 4 мая и будет состоять из двух этапов.

Первый подразумевает дистанционную работу там, где это возможно. Рестораны и кафе остаются закрытыми. Решено открыть магазины, торгующие тканями, учитывая потребность материала для изготовления масок. Также можно будет совершать пробежки и заниматься спортом на улице по двое.

Второй этап начнется 11 мая, когда откроют все магазины. С этого момента будут разрешены встречи членов семей, живущих отдельно друг от друга.

Вторая фаза запланирована на 18 мая. С этого момента могут быть открыты музеи и отдельные предприятия сферы услуг, в частности, парикмахерские. Могут быть разрешены частные вечеринки с небольшим количеством участников. Постепенно начнут возобновляться занятия в учебных заведениях, но это не затронет сразу всех учащихся.

Третья фаза начнется не ранее 8 июня и ознаменуется открытием ресторанов. Как указала Вильмес, открытие кафе и баров произойдет позднее, поскольку в этих заведениях сложнее гарантировать необходимую дистанцию между посетителями. Премьер допустила, что бельгийцам к этому моменту разрешат поездки по стране.

При этом вопрос поездок за рубеж еще предстоит изучить.

Массовые мероприятия, такие как фестивали, останутся полностью запрещенными до 31 августа. Что касается событий малого масштаба, то в каждом конкретном случае ситуацию будут рассматривать власти.

Напомним, жесткий общенациональный карантин в Бельгии был введен с 14 марта. В королевстве закрыты все учебные, культурные и общественные учреждения, студенты и школьники переведены на дистанционное обучение. Запрещены все массовые мероприятия вне зависимости от числа участников, частным компаниям рекомендована удаленная работа. Часы работы госучреждений сокращены, без изменений функционируют только экстренные службы. Королевство также закрыло границы и запретило любые поездки по стране. По информации Минздрава Бельгии, за последние сутки скончались 190 пациентов с коронавирусом, выявлены 1497 новых случаев заражения. С начала эпидемии в королевстве заразились более 44 тысяч человек, число летальных исходов превысило шесть тысяч. Ранее сообщалось, что самой молодой жертвой COVID-19 в Европе стала 12-летняя бельгийка.