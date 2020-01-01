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Китай направил в КНДР врачей на фоне слухов о болезни Ким Чен Ына - СМИ

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Визит китайской делегации, в составе которой есть медики, может быть связан с проблемами со здоровьем у лидера Северной Кореи, пишет Reuters.
Лидер КНДР Ким Чен Ын
Лидер КНДР Ким Чен Ын
 
Власти Китая направили в Северную Корею группу специалистов, в которую вошли медицинские эксперты. Об этом в субботу, 25 апреля, сообщило агентство Reuters.
 
Агентство предполагает, что визит китайской делегации связан с появившимися ранее слухами о возможных проблемах со здоровьем у лидера КНДР Ким Чен Ына.
 
По информации Reuters, группа во главе с высокопоставленным представителем международного отдела Центрального комитета Коммунистической партии Китая отправилась в Северную Корею 23 апреля.
 
Ни в Пекине, ни в Пхеньяне пока не ответили на запрос агентства о поездке.
 
Напомним, на прошлой неделе телекомпания CNN сообщила об ухудшении состояния здоровья Ким Чен Ына после якобы перенесенной им операции. Он не появлялся на публике с 12 апреля.
 
Позже южнокорейские СМИ заявили, что "пропавший" лидер Северной Кореи находится на частной пляжной вилле на берегу Японского моря. Глава страны покинул Пхеньян из-за опасности заразиться коронавирусом.

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Теги: Северная Корея, Китай, медики, болезнь, врачи, КНДР, Ким Чен Ын
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Источник: korrespondent.net

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