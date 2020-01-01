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На еще одном военном корабле США выявили вспышку COVID-19

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На борту эсминца USS Kidd находятся около 330 человек. На данный момент коронавирусом заражены 18 моряков.
Эсминец USS Kidd
Эсминец USS Kidd
 
На борту американского эсминца USS Kidd выявили 18 случаев заболевания коронавирусом. Об этом в пятницу, 24 апреля, сообщила пресс-служба ВМС США.
 
Отмечается, что один матрос госпитализирован. На борт корабля прибыла бригада медиков, которая продолжает тестирование экипажа на COVID-19.
 
В военном ведомстве ожидают появления новых больных.
 
USS Kidd участвует в миссии по борьбе с наркотиками в Карибском море. Эсминец готовится вернуться в порт и часть экипажа сойдет на сушу. 
 
Ранее масштабная вспышка коронавируса была зафиксирована на авианосце USS Theodore Roosevelt. В конце марта корабль в экстренном порядке был направлен на базу на острове Гуам в западной части Тихого океана.
 
В настоящее время на судне заболели уже 856 моряков.

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Теги: США, корабль, ВМС, заражение, Коронавирус, эсминец
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Источник: korrespondent.net

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