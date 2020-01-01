На еще одном военном корабле США выявили вспышку COVID-19
На борту эсминца USS Kidd находятся около 330 человек. На данный момент коронавирусом заражены 18 моряков.
На борту американского эсминца USS Kidd выявили 18 случаев заболевания коронавирусом. Об этом в пятницу, 24 апреля, сообщила пресс-служба ВМС США.
Отмечается, что один матрос госпитализирован. На борт корабля прибыла бригада медиков, которая продолжает тестирование экипажа на COVID-19.
В военном ведомстве ожидают появления новых больных.
USS Kidd участвует в миссии по борьбе с наркотиками в Карибском море. Эсминец готовится вернуться в порт и часть экипажа сойдет на сушу.
Ранее масштабная вспышка коронавируса была зафиксирована на авианосце USS Theodore Roosevelt. В конце марта корабль в экстренном порядке был направлен на базу на острове Гуам в западной части Тихого океана.
В настоящее время на судне заболели уже 856 моряков.
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