На еще одном военном корабле США выявили вспышку COVID-19

На борту эсминца USS Kidd находятся около 330 человек. На данный момент коронавирусом заражены 18 моряков.

На борту американского эсминца USS Kidd выявили 18 случаев заболевания коронавирусом. Об этом в пятницу, 24 апреля, сообщила пресс-служба ВМС США.

Отмечается, что один матрос госпитализирован. На борт корабля прибыла бригада медиков, которая продолжает тестирование экипажа на COVID-19.

В военном ведомстве ожидают появления новых больных.

USS Kidd участвует в миссии по борьбе с наркотиками в Карибском море. Эсминец готовится вернуться в порт и часть экипажа сойдет на сушу.

Ранее масштабная вспышка коронавируса была зафиксирована на авианосце USS Theodore Roosevelt. В конце марта корабль в экстренном порядке был направлен на базу на острове Гуам в западной части Тихого океана.

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