Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Москве зафиксировали суточный рекорд смертей от коронавируса

Комментариев: 0
Число жертв COVID-19 в столице России превысило 360 человек. Всего в городе более 36 тысяч зараженных.
В Москве за сутки скончалось рекордное число больных с COVID-19
В Москве за сутки скончалось рекордное число больных с COVID-19
 
В Москве число умерших пациентов с коронавирусом увеличилось сразу с 325 до 366. Об этом 24 апреля сообщило агентство Интерфакс.
 
Как уточнили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в городе, умер 41 пациент с подтвержденным диагнозом пневмония и положительным результатом тестов на коронавирус.
 
Отмечается, что среди умерших - пациенты от 34 до 92 лет.
 
По данным собеседника агентства, большинство пациентов имели сопутствующие заболевания, такие как: гипертония, хронический пиелонефрит, холецистит, вирусный гепатит, лейкоз. Десять человек болели сахарным диабетом.
 
По данным на пятницу в Москве зарегистрировали 36 897 случаев COVID-19, из них 2957 - за последние сутки.
 
Общее число зараженных в РФ превысило 68,6 тысячи, из них 615 человек скончались. За последние сутки в стране выявили 5849 инфицированных.
 
 
Ранее сообщалось, что в РФ разработали многофункциональный шлем для защиты людей от вирусов

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, Москва, смерть, РФ, заражение, Коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь