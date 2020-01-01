В Москве зафиксировали суточный рекорд смертей от коронавируса

Число жертв COVID-19 в столице России превысило 360 человек. Всего в городе более 36 тысяч зараженных.

В Москве за сутки скончалось рекордное число больных с COVID-19

В Москве число умерших пациентов с коронавирусом увеличилось сразу с 325 до 366. Об этом 24 апреля сообщило агентство Интерфакс

Как уточнили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в городе, умер 41 пациент с подтвержденным диагнозом пневмония и положительным результатом тестов на коронавирус.

Отмечается, что среди умерших - пациенты от 34 до 92 лет.

По данным собеседника агентства, большинство пациентов имели сопутствующие заболевания, такие как: гипертония, хронический пиелонефрит, холецистит, вирусный гепатит, лейкоз. Десять человек болели сахарным диабетом.

По данным на пятницу в Москве зарегистрировали 36 897 случаев COVID-19, из них 2957 - за последние сутки.

Общее число зараженных в РФ превысило 68,6 тысячи, из них 615 человек скончались. За последние сутки в стране выявили 5849 инфицированных.

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