Байден призвал жителей США не пить отбеливатель

Таким образом политик отреагировал на предложение Дональда Трампа бороться с коронавирусом светом, теплом и инъекциями дезинфицирующих средств.

Кандидат в президенты США от Демократической партии бывший вице-президент Джо Байден призвал американцев не пить отбеливатель. Об этом он написал в Twitter 24 апреля.

"Поверить не могу, что должен такое говорить, но, пожалуйста, не пейте отбеливатель", - предостерег политик.

I can’t believe I have to say this, but please don’t drink bleach. — Joe Biden (@JoeBiden) April 24, 2020

Ранее представитель Белого дома сказал на брифинге, что отбеливатель за пять минут может убить коронавирус в слюне. Также он добавил, что COVID-19 слабеет под лучами солнца и в тепле.

Президент США Дональд Трамп предположил, что вирус можно побороть, если ввести антисептики внутривенно или употребить другим способом.

Напомним Байден – соперник Трампа на президентских выборах, которые должны состояться в этом году.

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