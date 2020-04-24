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Байден призвал жителей США не пить отбеливатель

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Таким образом политик отреагировал на предложение Дональда Трампа бороться с коронавирусом светом, теплом и инъекциями дезинфицирующих средств.
Джо Байден
Джо Байден
 
Кандидат в президенты США от Демократической партии бывший вице-президент Джо Байден призвал американцев не пить отбеливатель. Об этом он написал в Twitter 24 апреля.
 
"Поверить не могу, что должен такое говорить, но, пожалуйста, не пейте отбеливатель", - предостерег политик.
 
 
Ранее представитель Белого дома сказал на брифинге, что отбеливатель за пять минут может убить коронавирус в слюне. Также он добавил, что COVID-19 слабеет под лучами солнца и в тепле.
 
Президент США Дональд Трамп предположил, что вирус можно побороть, если ввести антисептики внутривенно или употребить другим способом. 
 
Позже американский лидер заявил, что с сарказмом предложил подобный способ потенциального лечения коронавируса.
 
Напомним Байден – соперник Трампа на президентских выборах, которые должны состояться в этом году.
 

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Теги: выборы в США, Байден, Трамп, Дональд Трамп, Джо Байден, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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