Землетрясение в Румынии ощутили жители Одесской области

Магнитуда подземных толчков составила 5,0. Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

В Украине ощутили землетрясение в Румынии Getty Images

На востоке Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,0. Об этом 25 апреля сообщил румынский Национальный институт исследований развития физики Земли.

Отмечается, что толчки были зафиксированы в 1.04 по времени UTC (совпадает с киевским) в уезде Вранча. Очаг стихии залегал на глубине 23 километра.

Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

Землетрясение ощутили в Молдавии и Украине.

Как пишет Думская , жители Одесской области почувствовали подземные толчки. Сильнее всего колебания ощущались на юге региона, в Буджаке. В Одессе их заметили в основном жители многоэтажных зданий.

Уезд Вранча расположен является самым сейсмоопасным в Румынии. В 1977 году там произошло землетрясение силой 8 баллов в эпицентре и около 7,5 - в Бухаресте. В результате происшествия погибли около 1,5 тысячи человек.

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