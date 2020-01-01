Землетрясение в Румынии ощутили жители Одесской области
Магнитуда подземных толчков составила 5,0. Информации о жертвах и разрушениях не поступало.
На востоке Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,0. Об этом 25 апреля сообщил румынский Национальный институт исследований развития физики Земли.
Отмечается, что толчки были зафиксированы в 1.04 по времени UTC (совпадает с киевским) в уезде Вранча. Очаг стихии залегал на глубине 23 километра.
Информации о жертвах и разрушениях не поступало.
Землетрясение ощутили в Молдавии и Украине.
Как пишет Думская, жители Одесской области почувствовали подземные толчки. Сильнее всего колебания ощущались на юге региона, в Буджаке. В Одессе их заметили в основном жители многоэтажных зданий.
Уезд Вранча расположен является самым сейсмоопасным в Румынии. В 1977 году там произошло землетрясение силой 8 баллов в эпицентре и около 7,5 - в Бухаресте. В результате происшествия погибли около 1,5 тысячи человек.
Напомним, 23 января на Закарпатье произошло землетрясение магнитудой 2,9 балла.
Ранее сообщалось, что в Польше в результате землетрясения погиб шахтер.
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