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Вашинтон не допустит ошибок ВОЗ в будущем - Помпео

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Организация не справилась со своими задачами в свете пандемии и США намерены не допустить подобного в дальнейшем.
Госсекретарь США Майкл Помпео
Госсекретарь США Майкл Помпео

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Всемирная организация здравоохранения не выполнила свои задачи в свете распространения нового коронавируса и власти страны намерены принять меры для предотвращения подобного в будущем. Об этом глава Госдепа рассказал в интервью, стенограмму которого 24 апреля распространила пресс-служба ведомства.

"Эта организация не справилась со своей задачей защитить мир от глобальной пандемии. Мы не позволим, чтобы это произошло снова, и мы собираемся создать нечто, систему, которая позволит уменьшить риск повторения этого как со стороны Китая, так и со стороны других стран", - подчеркнул Помпео.
 
При этом он не привел подробностей относительно планов Вашингтона.
 
По словам госсекретаря, отказ США финансировать ВОЗ не является "наказанием". Цель президента США Дональда Трампа - заострить внимание на допущенных в организации ошибках, указал Помпео
 
Напомним, 14 апреля Трамп поручил своей администрации приостановить взносы в ВОЗ на время анализа ее работы.
 
Американский лидер назвал организацию "прокитайской" и обвинил ее в плохом управлении и сокрытии данных о распространении коронавируса.

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Теги: США, ВОЗ, Коронавирус, Майкл Помпео
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Источник: korrespondent.net

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