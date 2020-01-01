Вашинтон не допустит ошибок ВОЗ в будущем - Помпео

Организация не справилась со своими задачами в свете пандемии и США намерены не допустить подобного в дальнейшем.

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Всемирная организация здравоохранения не выполнила свои задачи в свете распространения нового коронавируса и власти страны намерены принять меры для предотвращения подобного в будущем. Об этом глава Госдепа рассказал в интервью, стенограмму которого 24 апреля распространила пресс-служба ведомства.

"Эта организация не справилась со своей задачей защитить мир от глобальной пандемии. Мы не позволим, чтобы это произошло снова, и мы собираемся создать нечто, систему, которая позволит уменьшить риск повторения этого как со стороны Китая, так и со стороны других стран", - подчеркнул Помпео.

При этом он не привел подробностей относительно планов Вашингтона.

По словам госсекретаря, отказ США финансировать ВОЗ не является "наказанием". Цель президента США Дональда Трампа - заострить внимание на допущенных в организации ошибках, указал Помпео

Напомним, 14 апреля Трамп поручил своей администрации приостановить взносы в ВОЗ на время анализа ее работы.

Американский лидер назвал организацию "прокитайской" и обвинил ее в плохом управлении и сокрытии данных о распространении коронавируса

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