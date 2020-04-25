Трамп утвердил дополнительные $500 млрд помощи бизнесу

Американские власти вынуждены выделить бизнесу и больницам дополнительную финпомощь из-за кризиса.

Президент США Дональд Трамп подписал закон, которым выделяется 484 миллиарда долларов помощи в связи с кризисом из-за коронавируса, сообщает CNBC.

Пакет помощи включает $321 миллиард на программу кредитования малого бизнеса и $60 миллиардов для экстренного кредитования малых предприятий.

Еще 75 миллиардов долларов уйдут больницам.

Также 25 миллиардов долларов направятся на расширение тестирования на коронавирус.

Ранее в США одобрили пакет для поддержки экономики на $2,3 трлн. На программу льготных кредитов для малого бизнеса тогда ассигновали $350 млрд, но к середине апреля эти средства оказались исчерпаны.

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