Трамп утвердил дополнительные $500 млрд помощи бизнесу
Американские власти вынуждены выделить бизнесу и больницам дополнительную финпомощь из-за кризиса.
Президент США Дональд Трамп подписал закон, которым выделяется 484 миллиарда долларов помощи в связи с кризисом из-за коронавируса, сообщает CNBC.
Пакет помощи включает $321 миллиард на программу кредитования малого бизнеса и $60 миллиардов для экстренного кредитования малых предприятий.
Еще 75 миллиардов долларов уйдут больницам.
Также 25 миллиардов долларов направятся на расширение тестирования на коронавирус.
Ранее в США одобрили пакет для поддержки экономики на $2,3 трлн. На программу льготных кредитов для малого бизнеса тогда ассигновали $350 млрд, но к середине апреля эти средства оказались исчерпаны.
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