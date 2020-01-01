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В Саудовской Аравии упразднили наказание поркой

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Власти страны продолжают реформу в области прав человека, начатую несколько лет назад.
Порку заменят штрафами и тюремным заключением
Порку заменят штрафами и тюремным заключением

Высший суд Саудовской Аравии исключил избиение плетью из перечня допустимых форм наказания, сообщает Reuters.

Порку заменят штрафами или тюремным заключением.

Такое решение суда связано с реформой в области прав человека, которая проводится в стране.

Поркой в Саудовской Аравии наказывали за разные преступления: кражи, подделку документов, клевету, публичное опьянение и домогательства. Причем из-за отсутствия кодифицированной системы права отдельные судьи интерпретировали религиозные тексты и выдвигали свои собственные предложения по способам наказания.

Отмену порки и судебную реформу в целом президент государственной комиссии по правам человека Аввад Алаввад назвал важным шагом вперед в повестке дня в области прав человека в Саудовской Аравии.

Напомним, в прошлом году в Саудовской Аравии расширили права женщин. Саудовским женщинам разрешили путешествовать без опекунов и самостоятельно регистрировать новорожденного ребенка. 

В 2018 году женщины в Саудовской Аравии получили право самостоятельно водить автомобиль.

 

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Теги: Саудовская Аравия, суд, наказание
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Источник: korrespondent.net

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