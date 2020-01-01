В Саудовской Аравии упразднили наказание поркой
Высший суд Саудовской Аравии исключил избиение плетью из перечня допустимых форм наказания, сообщает Reuters.
Порку заменят штрафами или тюремным заключением.
Такое решение суда связано с реформой в области прав человека, которая проводится в стране.
Поркой в Саудовской Аравии наказывали за разные преступления: кражи, подделку документов, клевету, публичное опьянение и домогательства. Причем из-за отсутствия кодифицированной системы права отдельные судьи интерпретировали религиозные тексты и выдвигали свои собственные предложения по способам наказания.
Отмену порки и судебную реформу в целом президент государственной комиссии по правам человека Аввад Алаввад назвал важным шагом вперед в повестке дня в области прав человека в Саудовской Аравии.
Напомним, в прошлом году в Саудовской Аравии расширили права женщин. Саудовским женщинам разрешили путешествовать без опекунов и самостоятельно регистрировать новорожденного ребенка.
В 2018 году женщины в Саудовской Аравии получили право самостоятельно водить автомобиль.
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