В Саудовской Аравии упразднили наказание поркой

Власти страны продолжают реформу в области прав человека, начатую несколько лет назад.

Высший суд Саудовской Аравии исключил избиение плетью из перечня допустимых форм наказания, сообщает Reuters.

Порку заменят штрафами или тюремным заключением.

Такое решение суда связано с реформой в области прав человека, которая проводится в стране.

Поркой в Саудовской Аравии наказывали за разные преступления: кражи, подделку документов, клевету, публичное опьянение и домогательства. Причем из-за отсутствия кодифицированной системы права отдельные судьи интерпретировали религиозные тексты и выдвигали свои собственные предложения по способам наказания.

Отмену порки и судебную реформу в целом президент государственной комиссии по правам человека Аввад Алаввад назвал важным шагом вперед в повестке дня в области прав человека в Саудовской Аравии.

Напомним, в прошлом году в Саудовской Аравии расширили права женщин. Саудовским женщинам разрешили путешествовать без опекунов и самостоятельно регистрировать новорожденного ребенка.

В 2018 году женщины в Саудовской Аравии получили право самостоятельно водить автомобиль.

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