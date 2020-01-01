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Крупнейшая бойня в истории Канады: назван мотив стрелка

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Мужчина начал массово расстреливать людей после бегства его девушки, на которую он напал, считает полиция.
Операция по ликвидации стрелка продолжалась 12 часов
Операция по ликвидации стрелка продолжалась 12 часов
The Canadian Press

Мотивом массового убийства в Новой Шотландии, которое стало крупнейшим в истории Канады, стал разрыв отношений с девушкой. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя канадской полиции.

Как сообщается, 51-летний Габриэль Вортман начал расстреливать людей, после бегства его девушки.

По данным СМИ, мужчина напал на нее и связал, но ей удалось убежать.

"Это было серьезное нападение, и этой женщине удалось сбежать, и это вполне могло послужить катализатором для начала цепочки событий", - заявил суперинтендант Королевской канадской конной полиции Даррен Кэмпбелл.

Полиция не исключает, что преступник мог заранее спланировать массовое убийство.

В настоящее время пострадавшая восстанавливается после травм и дает показания полиции.

В ходе допроса выяснилось, что девушка покинула преступника в субботу вечером. Ночь она провела в густом лесу, окружающем деревушку Портапике в Новой Шотландии. Около 6:30 утра она позвонила по номеру экстренной помощи 911.

К тому времени Вортман убил 13 человек в Портапике. Замаскированный в полицейскую форму, в машине, стилизованной под полицейскую, в воскресенье утром он убил еще девять человек. В тот же день он также застрелил случайно одну женщину, которая вышла на утреннюю прогулку.

Напомним, в результате стрельбы погибли 23 человека, в том числе представитель полиции. Тела погибших обнаружили в 16 локациях пяти населенных пунктов провинции Новая Шотландия.

 

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Теги: Канада, стрельба, убийство, бойня
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Источник: korrespondent.net

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