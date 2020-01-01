Крупнейшая бойня в истории Канады: назван мотив стрелка

Мужчина начал массово расстреливать людей после бегства его девушки, на которую он напал, считает полиция.

Мотивом массового убийства в Новой Шотландии, которое стало крупнейшим в истории Канады, стал разрыв отношений с девушкой. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя канадской полиции.

Как сообщается, 51-летний Габриэль Вортман начал расстреливать людей, после бегства его девушки.

По данным СМИ, мужчина напал на нее и связал, но ей удалось убежать.

"Это было серьезное нападение, и этой женщине удалось сбежать, и это вполне могло послужить катализатором для начала цепочки событий", - заявил суперинтендант Королевской канадской конной полиции Даррен Кэмпбелл.

Полиция не исключает, что преступник мог заранее спланировать массовое убийство.

В настоящее время пострадавшая восстанавливается после травм и дает показания полиции.

В ходе допроса выяснилось, что девушка покинула преступника в субботу вечером. Ночь она провела в густом лесу, окружающем деревушку Портапике в Новой Шотландии. Около 6:30 утра она позвонила по номеру экстренной помощи 911.

К тому времени Вортман убил 13 человек в Портапике. Замаскированный в полицейскую форму, в машине, стилизованной под полицейскую, в воскресенье утром он убил еще девять человек. В тот же день он также застрелил случайно одну женщину, которая вышла на утреннюю прогулку.

Напомним, в результате стрельбы погибли 23 человека, в том числе представитель полиции. Тела погибших обнаружили в 16 локациях пяти населенных пунктов провинции Новая Шотландия.

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