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Власти Нью-Йорка назвали источник коронавируса в штате

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До закрытия въезда из Европы в аэропорты Нью-Йорка и Нью-Джерси прилетели 2,2 млн человек, среди которых могли быть инфцированные.
Коронавирус завезли в США из Европы, уверены в Нью-Йорке
Коронавирус завезли в США из Европы, уверены в Нью-Йорке

Коронавирус в штат Нью-Йорк был завезен из Европы, а не из Китая. Такое заявление сделал губернатор штата Эндрю Куомо, пишет Интерфакс.

Согласно исследованию Северо-Восточного университета США, к 1 марта, когда в штате был зарегистрирован первый подтвержденный случай заболевания, более 10 тысяч жителей уже были инфицированы. По его мнению, наиболее вероятным источником является Италия.

Куомо напомнил, что запрет на въезд из Китая в США ввели 2 февраля, а решение ограничить въезд из Европы было принято только в марте.

Он обвинил администрацию США в замедленной реакции на эпидемию в Китае, откуда тревожные сообщения начали поступать в январе и феврале.

По словам Куомо, за эти два месяца из Европы в аэропорты Нью-Йорка и Нью-Джерси прилетели 2,2 млн человек, многие из которых, вероятно, были носителями COVID-19.

"Мы приступили к действиям через два месяца после вспышки болезни в Китае. (...) К тому времени, как мы спохватились, "лошадь уже покинула конюшню"", - сказал губернатор.

Согласно первому исследованию на антитела от коронавируса в Нью-Йорке, 14% проверенных были инфицированы. Таким образом, переболеть могли уже 2,7 миллиона жителей города.

Всего в США уже более 925 заболевших коронавирусом, более 52 тысяч человек умерли, 110 тысяч - выздоровели.

 

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Теги: США, Нью-Йорк, пандемия, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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