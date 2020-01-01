Лукашенко объявил субботник и сажает деревья

По всей стране чиновники высаживают деревья. Глава государства отправился озеленять Чернобыльскую зону.

В Беларуси в субботу, 25 апреля, проходит суботник. Президент страны Александр Лукашенко отправился сажать деревья в Национальном парке Припятский в Чернобыльской зоне, сообщает БелТА.

"В двадцатых числах апреля глава государства по традиции посещает районы, пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС. Возрождению этих земель всегда уделяется особое внимание и, учитывая, что в этот раз поездка президента совпала с проведением в стране республиканского субботника, Александр Лукашенко решил принять участие в работах на территории Национального парка Припятский, - говорится в сообщении.

С целью возобновления лесной массы на площади в полтора гектара в парке высадят несколько тысяч саженцев сосны с закрытой корневой системой.

Уточняется, что на субботнике Лукашенко будет работать на посадке деревьев в агрогородке Лясковичи Петриковского района.

"Госорганы, местные власти, другие организации проводят субботник на рабочих местах или благоустраивают историко-культурные ценности, территории населенных пунктов, готовят детские оздоровительные и спортивно-оздоровительные лагеря к летнему сезону. Участие в субботнике принимают и руководители госорганов", - сообщает БелТА.

Накануне Лукашенко заявил, что местные леса являются главным богатством страны, а болота - это здравница.

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