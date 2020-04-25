В национальном парке Конго при нападении погибли 17 человек

Среди жертв нападения 12 рейнджеров парка Вирунга, который внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

На востоке Демократической Республики Конго в результате нападения в провинции Северное Киву погибли 17 человек, в том числе 12 егерей. Об этом сообщает Синьхуа в субботу, 25 апреля.

Отмечается, что инцидент произошел в национальном парке Вирунга. Взаявлении местных властей говорится, что жертвами атаки стали 12 рейнджеров парка.

Кроме того, был сожжен джип, находившиеся в нем четыре пассажира и водитель погибли.

Ведется расследование случившегося.

Национальныйпарк Вирунга внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В результате частых вооруженных столкновений за последние 20 лет погибли около 200 сотрудников парка.

Накануне в Конго члены религиозной секты Бунду диа Конго напали на дома чиновников и жителей в провинции Центральное Конго. Тогда погибли 14 человек.

Ранее в Конго боевики убили 23 мирных жителей в провинции Северное Киву на востоке страны. Тогда нападение совершила угандийская повстанческая группировка Альянс демократических сил.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet