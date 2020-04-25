В Испании переломный момент борьбы с пандемией

Вторые сутки подряд в Испании число выздоровевших пациентов существенно превышает количество новых зараженных.

Количество погибших от коронавируса COVID-19 в Испании за последние сутки несколько выросло по сравнению со вчерашним днем. В то же время, количество тех, кто выздоровел, второй день подряд превысило количество новых заражений. Об этом сообщает El Pais со ссылкой на Минздрава в субботу, 25 апреля.

Так, за сутки 24 апреля от коронавируса умерли 378 человек. Это незначительный рост по сравнению с показателем за прошедшие сутки, когда умерли 367 человек. До этого количество летальных случаев снижалась шесть дней подряд и не превышала 500.

За сутки выявили 2944 новых больных, тогда как выздоровели за сутки 3353 человек.

Всего с начала эпидемии в Испании зарегистрировали почти 220 тысяч подтвержденных случаев коронавируса. 22902 больных умерли, 95 708 – выздоровели.

Напомним, в мире число жертв пандемии приблизилось к 200 тысячам. Общее число инфицированных уже более 2,8 млн. Выздоровели более 800 тысяч пациентов.

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