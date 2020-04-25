Лавров посоветовал Киеву "вести себя правильно"

Украинская сторона мало внимания уделяет Контактной группе, где у нее есть возможность напрямую решать вопросы с Донецком и Луганском, отметил глава МИД РФ.

Власти России не видят смысла в проведения нового саммита в нормандском формате до тех пор, пока не будут реализованы решения, принятые на декабрьской встрече лидеров стран в Париже. Об этом сказал глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает Интерфакс-Украина в субботу, 25 апреля.

"Мы никогда не будем договариваться о новом саммите, пока не будут честно, полноценно и добросовестно выполнены все те решения, которые принимались в Париже", – сказал Лавров в программе Большая игра на российском Первом канале.

Он отметил, что "для их выполнения (у Киева – ред.) нет другого пути, кроме как вести себя правильно в Контактной группе и достигать договоренностей с Донецком и Луганском".

По словам Лаврова, из парижских договоренностей лидеров "выполнена одна, и то в достаточно скромных масштабах: состоялся обмен удерживаемыми лицами".

"Все остальное, что обсуждалось в Париже, к огромному нашему сожалению, не выполнено, и не по вине или в силу отсутствия доброй воли со стороны Донецка и Луганска", – заявил глава МИД РФ.

Лавров подтвердил, что на следующую неделю запланирована видеоконференция глав МИД нормандской четверки.

"Я предвижу достаточно, наверное, важный разговор на уровне министров, потому что обо всем этом мы говорили многократно Германии и Франции. Просили их взять на себя обязанность все-таки побуждать украинские власти к честной и конструктивной работе, но какого-то результата, откровенно говоря, не ожидаю от этой видеоконференции, кроме того, что украинские коллеги наверняка опять будут говорить "давайте скорее собираться в Берлине"", – пояснил Лавров.

По его словам, украинской стороне "важно демонстрировать то, что они встречаются в нормандском формате, и одновременно как можно меньше внимания уделять Контактной группе, где у них есть возможность напрямую решать вопросы с Донецком и Луганском".

"Они хотят всячески от этого уходить. И сделать так, чтобы нормандский формат стал единственным каналом разговора по Минским договоренностям. Они считают, что в рамках этого нормандского формата есть Россия в качестве "страны-агрессора", а Франция и Германия помогают Украине заставить Россию выполнить все то, что должна выполнять сама украинская сторона, подчеркну, в прямом диалоге с Донецком и Луганском. Тяжелая ситуация", – констатировал Лавров.

Напомним, на этой неделе украинская сторона в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию на Донбассе инициировала создание рабочей группы для восстановления контроля над государственной границей. В ней длжны участвовать представители пограничных и таможенных служб Украины и России.

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