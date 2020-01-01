В Британии число жертв COVID-19 превысило 20 тысяч

Великобритания вошла в пятерку стран, преодолевших рубеж в 20 тысяч летальных исходов. Количество смертей удвоилось в королевстве менее чем за две недели.

Тело умершего от коронавируса транспортируют на одно из кладбищ в Лондоне

В Великобритании число умерших от коронавирусной инфекции превысило 20 тысяч, а число инфицированных приблизилось к 150 тысячам. Об этом сообщается на сайте Минздрава страны в субботу, 25 апреля.

"Из 517 836 человек, у которых были взяты анализы, у 148 377 они дали положительный результат. По состоянию на 17:00 (19:00 по Киеву) 24 апреля, 20 319 человек из тех, кто был госпитализирован в Великобритании с коронавирусом, умерли", – говорится в сообщении.

Великобритания вошла в пятерку стран, преодолевших рубеж в 20 тысяч летальных исходов. Это США (51 949), Италия (25 969), Испания (22 902) и Франция (22 245). Количество смертей удвоилось в королевстве менее чем за две недели. Рубеж в 10 тысяч летальных исходов был преодолен 12 апреля.

Число зарегистрированных за последние сутки смертей в Великобритании – 813, тогда как накануне власти сообщили о 684 новых летальных исходах. В предыдущие 10 дней (за исключением 19 и 20 апреля) суточный показатель держался на уровне 700-800 смертей в сутки, снизившись в четверг до 616.

Напомним, в мире число жертв пандемии приблизилось к 200 тысячам. Общее число инфицированных уже более 2,8 млн. Выздоровели более 800 тысяч пациентов.

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