В мире свыше 200 тысяч жертв коронавируса

Излечились от заболевания уже более 810 тысяч человек. Число инфицированных приближается к 3 млн.

В мире от коронавирусной инфекции COVID-19 умерли 201 502 человека. Уже выявлено 2 868 539 инфицированных. Об этом сообщает американский университет Джонса Хопкинса в субботу, 25 апреля.

Лидируют по числу жертв коронавируса США – 53 070 тысяч человек. Следом идут Италия (26 384), Испания (22 902), Франция (22 648) и Великобритания (20 381).

Больше всего случаев заражения также выявлено в США (924 865). В Испании подтверждено 223 759 тысяч случаев COVID-19, в Италии – 195 351, во Франции – 159 952, в Германии – 155 782.

По подсчетам университета, во всем мире после заражения коронавирусом выздоровели уже 811 660 человек. Больше всего выздоровевших в Германии (109 80), США (99 609), Испании (95 708), Китае (78 138) и Иране (68 193).

Напомним, по состоянию на утром 25 апреля в Украине зафиксировано 8125 зараженных коронавирусом. За сутки их число выросло на 478. Выздоровели 782 человека, скончался от осложнений инфекции 201 украинец.

Также Минздрав показал динамику коронавируса в Украине.

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