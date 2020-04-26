В СМИ появились слухи о возможной смерти Ким Чен Ына

Источники СМИ утверждают, что состояние Ким Чен Ына ухудшилось после операции на сердце. Во время той, якобы, у хирурга сильно дрожали руки и медик допустил ошибку.

О возможной смерти северокорейского лидера Ким Чен Ына, в субботу, 25 апреля, сообщило издание New York Post.

По данным журналистов, заместитель директора гонконгского спутникового телевидения HKSTV утверждал, что Ким Чен Ын мертв, ссылаясь на “очень солидный источник”.

При этом издание NYP подчеркивает, что располагает только слухами.

В то же время, Fox News, ссылается на японский журнал Shukan Gendai, который написал об ухудшении состояния северокорейского лидера со ссылкой на хирурга, который участвовал в его операции.

Медик якобы признался, что слишком нервничал во время хирургического вмешательства, что привело пациента к “вегетативному состоянию”.

Спекуляции по поводу здоровья Ким Чен Ына начались после того, как он пропустил празднование дня рождения Ким Ир Сена, которое в КНДР проходили 15 апреля. За четыре дня до этого политик присутствовал на правительственном заседании, после чего на людях не появлялся.

Ранее американские СМИ со ссылкой на представителей американской разведки сообщили, что Ким Чен Ын находится в критическом состоянии после операции. Тогда же в СМИ появилась информация о том, что пост главы КНДР готовится занять младшая сестра северокорейского лидера Ким Е Чжон.

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