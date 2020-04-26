КНДР ответила на сообщение о смерти лидера страны

Накануне американские СМИ сообщили о вероятной смерти северокорейского лидера во время или после операции, которую Ким Чен Ын перенес на сердце.

Информация о смерти лидера Северной Кореи Ким Чен Ына не соответствует действительности, заявил глава Корейской ассоциации дружбы, дипломат Алехандро Као де Бенос. Об этом, в субботу, 25 апреля, сообщает Bloomberg.

По его словам, слухи о смерти “нашего маршала являются ложными и злонамеренными”.

Ранее о возможной смерти северокорейского лидера Ким Чен Ынасообщило издание New York Post. В своем материале журналисты ссылались на заместителя директора гонконгского спутникового телевидения HKSTV, которая утверждала, что Ким Чен Ын мертв, ссылаясь на свой “очень солидный источник”.

О смерти северокорейского лидера сообщил и Fox News, ссылается на японский журнал Shukan Gendai, который написал об ухудшении состояния северокорейского лидера со ссылкой на хирурга, который участвовал в его операции.

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