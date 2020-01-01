Глава Минздрава Израиля подал в отставку из-за COVID-19

В то же время Лицман попросил премьера перевести его в другое министерство, на должность главы ведомства.

Министр здравоохранения Израиля Яаков Лицман заявил, что подает в отставку. Об этом, в субботу, 25 апреля, сообщает государственное израильское радио Kan.

По данным СМИ, Лицман поставил об этом в известность премьера Биньямина Нетаньяху, попросив перевести его на должность министра строительства и жилищного хозяйства.

Отмечается, что глава Минздрава принял такое решение на фоне критики действий ведомства, предпринятых ради борьбы с распространением коронавирусной инфекции в стране.

Ранее министр подвергался критике со стороны политических оппонентов за действия, проводимые в ходе борьбы с распространением коронавируса нового типа.

Сам Лицман заразился коронавирусом и перенес заболевание без осложнений, находясь дома.

Также спецслужбы Израиля заявили, что разведка США знала о коронавирусе еще осенью.

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