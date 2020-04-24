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Мэр Осаки заявил, что женщины не должны ходить за продуктами

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Женщины тратят много времени на покупку продуктов, потому что они просматривают различные товары и взвешивают, какой из них лучше купить, считает мэр.
Мэр Осаки хочет, чтобы вместо женщин в магазины ходили мужчины
Мэр Осаки хочет, чтобы вместо женщин в магазины ходили мужчины

Мэр Осаки, третьего по размеру города Японии, Ичиро Мацуи заявил, что женщины слишком долго выбирают продукты в маркетах и тем самым способствуют распространению коронавирусной инфекции.  Об этом пишет CNN.

Чтобы предотвратить дальнейшее развитие эпидемии, мэр Осаки Ичиро предложил ходить в магазины только мужчинам.

Мужчины же быстро хватают то, что им было сказано купить. Это помогает избежать тесного контакта с другими, - заявил Мацуи.

Высказывание чиновника возмутило пользователей социальных сетей. Так, японский журналист Шоко Эгаву написал в своем Twitter, что чиновник “ничего не знает о повседневной жизни людей”, а потому не может ее комментировать. Твит журналиста собрал более трех тысяч реакций.

Известно, что более половины населения Японии - женщины. Но несмотря на это страна занимает лишь 110 место в рейтинге гендерного равенства по версии Всемирного экономического форума.

Ранее правительство Японии заявило, что выплатит каждому жителю страны по 100 тысяч иен (927 долларов) в качестве поддержки на фоне пандемии коронавируса. 

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Теги: Япония, женщины, продукты, гендер, Коронавирус, Осака
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Источник: korrespondent.net

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