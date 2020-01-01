За сутки в США умерли две тысячи человек

США находятся на первом месте по числу заразившихся и умерших от коронавирусной инфекции нового типа.

США - первые по числу погибших от COVID-19

Почти две тысячи инфицированных коронавирусом умерли за сутки в Соединенных Штатах Америки. Об этом, в субботу 25 апреля, сообщает портал Worldometers.info.

По данным информационного ресурса, за день число новых случаев коронавируса в США достигло 33 911, что близко к показателям пятницы. Также умерли 2035 человек. Накануне число зарегистрированных смертельных случаев составляло 3332, в четверг - 2139.

Всего, по данным университета, в США подтверждены 959 143 случаев коронавируса, 54 228 человек скончались. США находятся на первом месте по числу заразившихся и умерших от коронавируса.

Ранее власти Нью-Йорка заявили, что выяснили откуда в город был завезен коронавирус.

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