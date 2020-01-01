Уснувший за рулем поляк сбил двоих украинцев

В результате наезда украинцы получили травмы разной степени тяжести и были доставлены в больницу .

В Польше уснувший за рулем водитель сбил украинцев rian.com.ua

В Польше водитель автомобиля уснул за рулем и совершил наезд на двоих граждан Украины, сообщил директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев. Об этом, в субботу, 25 апреля, пишет РБК Украина.

По предварительной информации, водитель автомобиля заснул за рулем и совершил наезд на пешеходов.

"В Польше 25 апреля в 6.40 по местному времени в городе Жоры случилось дорожно-транспортное происшествие с участием транспортного средства и двоих пешеходов - граждан Украины",- рассказал Погорельцев.

По словам дипломата, украинцы получили травмы и были доставлены в больницу Рыбника.

"Гражданка Украины получила легкие повреждения и была выписана из больницы, зато другой пострадавший украинец находится в медицинском учреждении в тяжелом состоянии без сознания", - сообщил он.

В настоящее время генеральное консульство Украины в Кракове поддерживает связь с местной полицией, медицинским учреждением и принимает меры по розыску родственников пострадавших украинцев.

Ранее в Венгрии в ДТП попал автобус с украинцами, которых эвакуировали на Родину.

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